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Trafik kazasında ölen polis toprağa verildi

ZONGULDAK'ta görev yerine giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru 51 yaşındaki Yalçın Ataman, hastanede yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti. Ataman, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza,...

Trafik kazasında ölen polis toprağa verildi
ZONGULDAK'ta görev yerine giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru 51 yaşındaki Yalçın Ataman, hastanede yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşını kaybetti.
Ataman, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, geçen 28 Kasım'da Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli Kandilli mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'taki Olukyanı Köyü'nden görev yaptığı Düzce'nin Akçakoca İlçesi'ne giden Yalçın Ataman'ın kullandığı 67 ZS 532 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan Ataman, Zonguldak'taki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Ataman, yaklaşık 3 ay sonra dün kurtarılamadı. 
Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Ataman için Olukyanı Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ile polisin mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası 26 yıllık polis memuru Ataman, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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