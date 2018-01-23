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Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza saat 20.00 sıralarında Malatya- Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri'ye gelen Kemal Aslan idaresindeki 38 SE 287 plakalı...

Trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 20.00 sıralarında Malatya- Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri'ye gelen Kemal Aslan idaresindeki 38 SE 287 plakalı otomobili, kente 25 kilometre mesafede akaryakıt istasyonundan çıkan Ahmet Sarıçiçek yönetimindeki 38 JD 328 plakalı çekici ve 38 EP 555 yarı römorkun arka kısmına çarptı. Kazada otomobilde bulunan Sultan Acar (70) olay yerinde hayatını kaybederken, Kemal Aslan ve Halil Acar ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hayatını kaybeden Sultan Acar ise otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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