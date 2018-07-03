Trafik kavgasıyla mahkemelik oldu, LÖSEV’e bağışla kurtuldu

ADANA'da trafikte tartışan 2 kişi, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'nun uzlaştırmasıyla mahkemeye gitmeden anlaştı. Şüpheli, LÖSEV'e 1500 lira bağışta bulunarak 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda, geçen 2 Kasım'da Mazlum Talayhan (26) ile pazarcı Aziz Aksu (34) arasında maddi hasarlı trafik kazası sonrası tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Aziz Aksu, Mazlum Talayhan'ı darp ederek yaraladı. Mazlum Talayhan, darp raporu alıp, Aziz Aksu'dan şikayetçi oldu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kasten yaralama' suçundan başlatılan soruşturmada, dosya, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu tarafından uzlaştırmacı Zabıt Katibi Müslüm Deniz Alagöz'e verildi.

'LÖSEV'E BAĞIŞTA BULUNSUN' TALEBİ

Müslüm Alagöz’ün görüştüğü müşteki Talayhan, kendisi için bir şey istemediğini, şüphelinin Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bin 500 lira bağış yapması durumunda uzlaşabileceğini söyledi. Şüpheli Aziz Aksu da müştekinin talebini kabul ederek anlaştı. Uzlaşma sonucunda trafikte tartışıp kavga eden müşteki ve şüpheli, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Görüşme Odası’nda bir araya gelip el sıkıştı.

1500 LİRA BAĞIŞLADI

Şüpheli Aziz Aksu, LÖSEV’e 1500 lira bağışta bulunarak ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaktan kurtuldu. Uzlaşmayla ceza almaktan kurtulduğu için mutlu olduğunu söyleyen Aksu, "İstenmeyen bir olay yaşadık. Olayın uzlaşmayla çözülebileceğini öğrenince çok sevindim. LÖSEV’e bağış yaparak, çocukları sevindirmek beni ayrıca mutlu etti. Mahkemeye gitmeden kısa sürede güzel bir yardımla çözüme kavuşturduk" dedi.

Şikayetçi Mazlum Talayhan da "Burada her iki taraf da mutlu oldu. Ayrıca lösemi hastası çocuklara da güzel bir desteğimiz oldu" diye konuştu.



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