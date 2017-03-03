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Trafik ışığı çalışmayan kavşakta kaza: 3 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, trafik ışıkları çalışmayan kavşakta TIR'a çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı...

Trafik ışığı çalışmayan kavşakta kaza: 3 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, trafik ışıkları çalışmayan kavşakta TIR'a çarpan otomobilde 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı kavşaktan dönen Erol Ş. yönetimindeki 74 DA 562 plakalı TIR'a, Esat Bozacı'nın kullandığı 74 BG 590 plakalı otomobil çarptı. TIR'ın dorsesine çarparak hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Esat Bozacı, panik içinde dışarıya çıkıp "Annem gitti" diye bağırdı. Çevredekilerin yardıma koşmasıyla otomobilin kapısı açıldı ve yaralanan sürücünün annesi Şahine ile babası Şahin Bozacı da dışarıya çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı. Bartın'da oturan Esat Bozacı'nın, hasta annesi Şahine Bozacı'yı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdüğü belirtildi.
Polis, kaza tutanağı tutarken aynı kavşakta hasarlı bir kaza daha meydana geldi. Vatandaşlar trafik ışıklarının bir haftadır çalışmadığını ve sık sık kazaların yaşandığı söyleyerek tepki gösterdi. Polis, TIR sürücüsü Erol Ş.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla iligili soruşturma başlatıdı.

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