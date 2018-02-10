Trafiği tehlikeye düşürüp, polise direnen sürücü alkollü çıktı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde otomobil kullandığı gerekçesiyle polis tarafından yakalanan M.D.S. (27), alkolmetreyi üflememek için direndi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücü 2.02 promil alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu.

Malkara ilçesinde bir otomobilin trafiğe tehlikeye düşürecek şekilde zikzaklar yaparak ilerlediğini gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine hareket geçen polis ekipleri, M.D.S. yönetimindeki otomobili ilçe girişinde önlem alarak durdurdu. Polis, alkol kontrolü yapacaklarını söyleyerek, sürücüden alkolmetreyi üflemesini istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen M.D.S., polis ekiplerine bir süre direndi. Direnince gözaltına alınan sürücü, emniyete götürüldü. Burada yapılan kontrolde M.D.S.'nin 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan M.D.S.'nin ehliyetine el konuldu. Soruşturma başlatıldı.