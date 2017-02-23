Trabzon’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Fatih TURAN/ TRABZON, ()– TRABZON’da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 68 yaşındaki M.T. gözaltına alındı, 5 kilo 120 gram kubar, 266 gram toz ve 2 gram plaka esrar ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Diyarbakır'dan Trabzon'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda otogarda bir otobüste, narkotik köpeği Jill ile yapılan aramada, 4 valiz içerisine gizlenmiş 5 kilo 120 gram kubar, 266 gram toz ve 2 gram plaka esrar ele geçirildi. M.T., ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



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