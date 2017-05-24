Trabzon’da su kuyusunda ceset bulundu

Fatih TURAN/AKÇAABAT,() - TRABZON'un Akçaabat İlçesi'nde bir bahçedeki kuyuda 47 yaşındaki Adem Kara'nın cesedi bulundu.
Mersin Mahallesi'nde bahçe sulayan vatandaşlar, su kuyusundan kötü koku gelmesi üzerine kuyunun üzerindeki beton kapağı kaldırdı. Kuyuda bir erkek cesedi görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında çıkartılan cesedin, ilçe halkından Adem Kara'ya ait olduğu tespit edildi. İlk incelemeler sonrasında uzun süre kuyuda su içinde kaldığı belirlenen ceset, Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.