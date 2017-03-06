Trabzon’da FETÖ soruşturması: 5 tutuklama

Fatih TURAN/TRABZON, ()- TRABZON’da Fethullahçı Terör Örgütü/ Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliye sevk edilen 6 kişiden 5’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçaabat İlçesinde bir hafta önce gerçekleştirilen operasyonda, örgüte üye oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan, aralarında öğretmen ve iş adamlarının da yer aldığı 6 kişi, emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan N.O., M.Ş., Ö.A., M.Ö. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.