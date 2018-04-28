Trabzon’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kentte FETÖ/PDY'ye üye oldukları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 6’sını gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, bazı belge ve evraklar ile dijital cihazlara da el koydu.