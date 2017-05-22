Trabzon’da FETÖ operasyonu: 48 gözaltı

Fatih TURAN / TRABZON, () - TRABZON’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 48 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ örgütüne üye oldukları ve finans sağladıkları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 48 kişinin ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların 40'ının işadamı, diğerlerinin de daha önce ihraç edilen öğretmenler ile bir eğitim kurumunun mütevelli heyet üyeleri olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgelere ve dijital cihazlara el konuldu. Sorgulaması süren şüphelilerin çoğunun ByLock programı kullandığı belirlendi.