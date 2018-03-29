Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

Trabzon’da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, () - TRABZON’da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 38 kişi gözaltına alındı, 20...

Trabzon’da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, () - TRABZON’da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyelerinin gizlenmek için kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 38 kişi gözaltına alındı, 20 kişi ise aranıyor.  
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin gizlenmek amacıyla kullandığı ‘gaybubet’ olarak adlandırılan 6’sı öğrenci evi, 19 ev ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili 58 şüpheliden 9'u öğrenci ve 2'si 'evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi' olmak üzere 38 kişi gözaltına alınırken, 20 kişinin de arandığı belirtildi. 
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen, 'evlerden sorumlu abla düzeyinde örgüt yöneticisi' 2 kişi tutuklandı. 9 öğrenci ise 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 27 şüphelinin sorgusu sürerken, 20 şüpheli ise aranıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314