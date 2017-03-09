Trabzon’da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Fatih TURAN/ YOMRA(Trabzon)()– TRABZON’da gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında örgüte üye oldukları suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan 18 kişinin Yomra ilçesindeki ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Soruşturma kapsamında, aralarında gazete ortağı ile çalışanı, çok sayıda esnaf ve işadamının yer aldığı şüphelilerin ev ve işyerinde arama yapıldı. Belge, evrak ve dijital cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan 18 kişinin sorgulaması sürüyor.