Trabzon’da FETÖ dolandırıcılığı

TRABZON'da oturan 32 yaşındaki Aslıhan A., kendisini arayarak adının Fethullahçı Terör Örgütü soruşturmasına karıştığını öne sürenr kişi tarafından dolandırıldı.

Kendisini polis olarak tanıtan kişi, Söğütlü Mahallesi’nde oturanyaşayan Aslıhan A.’yı telefonla aradı ve bir akrabasının FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığını ileri sürdü. Terör örgütü soruşturmasına adının karıştığını belirten kişi Aslıhan A.'dan vereceği adrese para getirmesini istedi, aksi takdirde gözaltına alınacağını söyledi. Yaşananlar üzerine paniğe kapılan Aslıhan A., yaklaşık 60 bin lira değerindeki altınları bir çantaya koyarak verilen adrese bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Aslıhan A., polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.