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Trabzon’da FETÖ bilançosu: 463 kişi tutuklandı

Fatih TURAN/ TRABZON,()– TRABZON Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalarla ilgili son rakamları açıkladı; 1126 kişi hakkında yapılan soruşturmalar sonrasında 463 kişinin tutuklandığını...

Trabzon’da FETÖ bilançosu: 463 kişi tutuklandı

Fatih TURAN/ TRABZON,()– TRABZON Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturmalarla ilgili son rakamları açıkladı; 1126 kişi hakkında yapılan soruşturmalar sonrasında 463 kişinin tutuklandığını söyledi.
Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Trabzon Adliyesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sürecinin ardından Trabzon'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili son rakamları paylaşan Başsavcı Kutanoğlu, "FETÖ kapsamında şu ana kadar bin 126 kişi hakkında soruşturma yaptık.  Trabzon'da bu soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 463’tür. Tutuklanan ancak  itirafçılık  ya da sağlık sorunu gibi gerekçelerle tahliye olan kişi sayısı ise 56. Yani 519 kişi hakkında tutuklama kararı vermişiz, 56’sı sonra tahliye olmuş. Ayrıca 347 kişi hakkında da adli kontrol kararı var. Soruşturma kapsamında 147 kişi ise yurt içi ve yurt dışında hala daha aranıyor. Bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun da yurt dışında olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

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