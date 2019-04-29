Trabzon’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Uğur AYDIN/TRABZON, () - TRABZON'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı ve terör örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı ve terör örgütü adına faaliyette bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik harekete geçti, operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen eve düzenlenen baskında, şüpheliler Ö.Y., E.U., Ş.Y.K., A.S., ve A.Z.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldığı evde yapılan aramalarda ise, 27 bin 850 dolar, 2 bin 350 euro, 20 bin 175 TL, örgütsel dökümanların bulunduğu dijital materyaller ve sallama olarak tabir edilen 1 adet kesici alet de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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