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Trabzon’da bıçak parası alan doktor tutuklandı

TRABZON’da, devlet hastanesinde ameliyat yapacağı hastasından bıçak parası alırken suçüstü yakalanan Doç. Dr. Erkan Vuralkan, tutuklandı. Trabzon’da işitme engelli Turgay Y., babası Volkan B. ile muayene için Kanuni Eğitim ve Araştırma...

Trabzon’da bıçak parası alan doktor tutuklandı
TRABZON’da, devlet hastanesinde ameliyat yapacağı hastasından bıçak parası alırken suçüstü yakalanan Doç. Dr. Erkan Vuralkan, tutuklandı.
Trabzon’da işitme engelli Turgay Y., babası Volkan B. ile muayene için Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) servisinde görevli Doç. Dr. Erkan Vuralkan'a gitti. Doç. Dr. Erkan Vuralkan, ameliyat için iddiaya göre hastadan 2 bin TL istedi. Volkan B., kendisinden bıçak parası istediğini öne sürdüğü doktoru Sağlık Bakanlığı’na şikayet etti. Bakanlık yetkilileri, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Polis ekipleri, dün Volkan B.’den seri numaraları alınmış paraları doktora vermesini istedi. Doç. Dr. Erkan Vuralkan, seri numaraları belirlenen 2 bin lira parayı alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Doç. Dr. Erkan Vuralkan, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Suçlamaları kabul etmeyen, kendisine komplo kurulduğunu öne süren Doç. Dr. Erkan Vuralkan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sağlık Bakanlığı da olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

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