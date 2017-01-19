Trabzon’da avukat ve memurlara FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Fatih TURAN/ TRABZON,()– TRABZON’da Fethullahçı Terör Örgütü/ Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7'si avukat, 2' si memur 9 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 9 kişinin ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Trabzon Barosu’na kayıtlı 7 avukat ile Trabzon Valiliği’nden bir süre önce ihraç edilen 2 memur gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin ev ve işyerindeki bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara el konuldu. Gözaltına alınan avukatlardan bazılarının ‘Bylock’ programı kullanıldığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.