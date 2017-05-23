Trabzon’da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Fatih TURAN/OF (Trabzon), () - TRABZON’un Of İlçesi'nde, C.K., arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı akrabası 62 yaşındaki Fatma Keleş’i tabancayla vurarak öldürdü, oğlu F. Keleş ile kızı K. Keleş'i de yaraladı.

Olay Esenköy Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Keleş Ailesi bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. İddiaya göre çıkan kavgada C. Keleş, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunlara hedef olan Fatma Keleş olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan oğlu F. Keleş ile kızı K. Keleş ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. C.K., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.