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Trabzon’da annesi ve 3 kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı (2)

ANNE VE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde Ali Ragıpoğlu’nun, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonrasında av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü annesi Zehra, kız kardeşi...

Trabzon’da annesi ve 3 kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı (2)

ANNE VE ÇOCUKLARI TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde Ali Ragıpoğlu’nun, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonrasında av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü annesi Zehra, kız kardeşi Asuman ve erkek kardeşi Ahmet Ragıpoğlu için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Törene Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında dua eden din görevlisi her insanın ölümü tadacağını belirterek “Sözün bittiği yerdeyiz” diyerek yaşanan vahşete dikkat çekti. 
Anne Zehra ile Asuman ve Ahmet Ragıpoğlu, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Çavuşlu Mahallesi'ndeki aile kabristanında toprağa verildi. Feci olayın diğer kurbanı Elmas Ragıpoğlu ise, Samsun'da defnedildi.

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