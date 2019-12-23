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Trabzon'un Arsin ilçesinde orman yangını
TRABZON'un Arsin ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale ediyor. İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen...
GÜVENLİK 23.12.2019, 22:39
TRABZON'un Arsin ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye Gümüşhane'den takviye arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Can kaybının yaşanmadığı yangına ilişkin konuşan Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgarla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Yerleşim alanlarına yangın sıçramasın diye kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Mücadele ediyoruz" dedi.
İlçeye bağlı Güneyce Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyenin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, yangına güçlükle müdahale ederken bölgeye Gümüşhane'den takviye arazöz ve itfaiye aracı sevk edildi. Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 hektar alanda etkili olduğu, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Can kaybının yaşanmadığı yangına ilişkin konuşan Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, "Yangın mahallenin yüksek kesimlerinde meydana geldi. Yaklaşık 50 hektarlık alanda şiddetli rüzgarla beraber yayılan bir orman yangınına maruz kaldık. Yerleşim alanlarına yangın sıçramasın diye kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şu an yangının yayıldığı bölgeye yakın olan köyde 5 evi tedbir amaçlı boşalttık. Bütün ekipler burada. Mücadele ediyoruz" dedi.
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