Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Fatih TURAN/TRABZON,() - TRABZON merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/ Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliye sevk edilen 9 kişiden, aralarında Fethullah Gülen’in yeğenleri R.G. ve A.G.'nin de bulunduğu 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 hafta önce Trabzon merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda, örgüte üye oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 16 kişiden işlemleri tamamlanan 9'u adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan Fetullah Gülen’in yeğenleri R.G. ve A.G. ile gazeteci İ.H.Ş. ve M.A., M.Ç., Z.T., K.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.D. ile İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.