Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Fatih TURAN/ TRABZON,() - TRABZON merkezli 8 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 18 polis ile 4 rütbeli asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında örgüte üye oldukları suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan 22 kişinin Trabzon, Samsun, Erzurum, Iğdır, Ankara, Kocaeli, Gaziantep ve Yozgat’taki ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Yürütülen soruşturma kapsamında, 2 astsubay, 2 uzman çavuş ve 18 polisin gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerindeki bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara el konuldu. Gözaltına alınanların ByLock programı kullandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.