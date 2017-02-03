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Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Fatih TURAN/ TRABZON,() - TRABZON merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/ Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Fethullah Gülen’in yeğenleri R.G. ve A.G.’nin de yer aldığı...

Trabzon merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Fatih TURAN/ TRABZON,() - TRABZON merkezli 5 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/ Parelel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında Fethullah Gülen’in yeğenleri R.G. ve A.G.’nin de yer aldığı 16 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında örgüte üye oldukları suçlamasıyla gözaltı kararı çıkarılan 16 kişinin Trabzon, İstanbul, Adana, İzmit ve Samsun'daki ev ve işyerlerine sabah saatlerinde baskın yaptı. Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Fetullah Gülen’in yeğenleri R.G. ile A.G.’nin de yer aldığı 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin ev ve işyerindeki bazı belge ve evrak ile dijital cihazlara el konuldu.
Gözaltına alınanlardan 7'sinin ByLock programı kullandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

 

 

 

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