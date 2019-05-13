Trabzon merkezli 3 ilde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 12 gözaltı

Uğur AYDIN/TRABZON,() - TRABZON merkezli 3 ilde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ ve ‘Silah Mühimmat Kaçakçılığı’ suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı KOM, İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinden oluşan ekipler, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ ile ‘Silah Mühimmat Kaçakçılığı’ suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 4 ay süren teknik ve istihbari takip neticesinde Trabzon’un Ortahisar, Yomra ve Sürmene ilçeleri, İstanbul ve Rize illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 15 ayrı adreste uyuşturucu madde arama köpekleri ile yapılan aramalarda ise 122 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 571 adet tabanca fişeği ve şüphelilere ait 13 cep telefonu ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 12 şüphelinin sorguları sürüyor.