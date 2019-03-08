Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde kadın cinayeti
Dünya Kadınlar Gününün ilk saatlerinde...
Binali Yıldırım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu

Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Uğur AYDIN/TRABZON, () -TRABZON merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında astsubay ve uzman çavuşların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY...

Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Uğur AYDIN/TRABZON, () -TRABZON merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında astsubay ve uzman çavuşların da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Trabzon merkezli, Malatya ve Kocaeli illerinde, eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda, örgüt içerisinde ankesörlü telefonları kullanarak, ardışık arama yöntemiyle haberleştikleri tespit edilen 2 muvazzaf astsubay, 1 ihraç astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş ve 2 ihraç askeri öğrenci olmak üzere toplam 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü’nde sürüyor.
DEAŞ/IŞİD PROPAGANDASINA GÖZALTI
Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TEM Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, sosyal medya hesabı üzerinden DEAŞ/IŞİD silahlı terör örgütü’nün propagandasını yaptığı tespit edilen H.U. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgusu için emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328