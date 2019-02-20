Trabzon'da zırhlı polis aracı devrildi: 2 polis yaralı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), () - TRABZON'un Tonya ilçesinde, özel harekat polislerini taşıyan kobra tipi zırhlı aracın devrilmesi sonucu 2 polis yaralandı.
Tonya ilçesi Kadıralak Yaylası'nda arazi arama-tarama faaliyetinden dönen özel harekat polislerinin bulunduğu kobra tipi zırhlı araç, Yeni Mahalle mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan özel harekat polis memurları G.D. ve E.B. yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisler, tedavi altına alındı.
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