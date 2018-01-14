Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı- fotoğraf

TRABZON Havalimanı'na iniş sırasında bir yolcu uçağı, pistten çıktı. Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcuların tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.

14 Ocak 2018 Pazar 00:10