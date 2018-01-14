TRABZON, () - TRABZON Havalimanı'na iniş sırasında bir yolcu uçağı, pistten çıktı. Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcuların tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.
Trabzon'da yolcu uçağı pistten çıktı (1)
TRABZON, () - TRABZON Havalimanı'na iniş sırasında bir yolcu uçağı, pistten çıktı. Uçak pist dışındaki toprak alana girerken, kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Yolcuların tahliye edilmeye başlandığı belirtildi.
14 Ocak 2018 Pazar 00:04
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