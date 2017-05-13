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Trabzon'da yaşlı bir kadının cesedi bulundu 

TRABZON'un Bahçecik Mahallesi'nde yaşlı bir kadının cesedi bulundu. Yamaçtan düşerek öldüğü belirlenen kadının kimliği tesbit edilemedi. Bahçecik Mahallesi Bulut Sokak'taki ormanlık alanda hareketsiz halde yatan yaşlı bir kadını...

Trabzon'da yaşlı bir kadının cesedi bulundu 
TRABZON'un Bahçecik Mahallesi'nde yaşlı bir kadının cesedi bulundu. Yamaçtan düşerek öldüğü belirlenen kadının kimliği tesbit edilemedi.
Bahçecik Mahallesi Bulut Sokak'taki ormanlık alanda hareketsiz halde yatan yaşlı bir kadını gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 70-75 yaşları arasında olduğu tahmin edilen kadının yamaçtan düşerek hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, üzerinde bir miktar para bulunan ancak kimlik belgesine rastlanmayan kadının mahallede yaşayan ancak 8 gündür kayıp olan 73 yaşındaki Fatma Yaldız olabileceği ihtimali üzerine teşhis için aileyle temas kurdu. Olay yerine gelen Yaldız ailesinden bazıları, cesedi bulunan yaşlı kadının Fatma Yaldız olduğunu söylerken, bazıları da olmadığını ileri sürdü. Aile fertleri arasında kimlik konusunda fikir birliği sağlanamayınca, ceset otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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