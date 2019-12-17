Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (5)
DİL KURSUNA GİDİYORMUŞ Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, TIR'ın çarptığı yolcu minibüsünde yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Neslihan Karkaç'ın (23), yaklaşık 3 ay önce evlendiği Tayfun Karkaç'la yurt dışına...
DİL KURSUNA GİDİYORMUŞ
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, TIR'ın çarptığı yolcu minibüsünde yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Neslihan Karkaç'ın (23), yaklaşık 3 ay önce evlendiği Tayfun Karkaç'la yurt dışına yerleşme planı yaptığı, bunun içinde kentteki bir dil kursunda eğitim gördüğü ortaya çıktı. Genç kızın, kurs çıkışında düzenli olarak kullandığı Mersin minibüsünü kaçırdığı için Akçaabat minibüsüne binerek evine gitmek istediği öğrenildi.
Ölümüyle ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan Neslihan Karkaç, perşembe günü Akçaabat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.
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