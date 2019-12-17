Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 3 ölü, 20 yaralı (4)
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın, çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle, kazada yaşamını yitirenlerin...
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın, çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan Neslihan Karkaç (23), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümüyle, kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Kazada hayatını kaybeden minibüsteki yolculardan Halim Kurt (74) yarın Düzköy ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Zehranur Tütüncü'nün (19) de, Akçaabat ilçesinde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:44
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:05
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:11
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10