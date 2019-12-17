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Trabzon'da TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 2 ölü, 22 yaralı (2)
2 KİŞİ KURTARILAMADI Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın arkadan çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan 24 kişiden 2'si, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere...
GÜVENLİK 17.12.2019, 15:38
2 KİŞİ KURTARILAMADI
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı TIR'ın arkadan çarptığı yolcu minibüsünde yaralanan 24 kişiden 2'si, kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 22 yaralının tedavilerinin sürldüğü belirtildi.
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