Trabzon'da taşkın: 3 ölü, 7 kayıp, 4 yaralı (8)

BAKAN SOYLU, "SABAH ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEKLER"

Araklı ilçesinde yaşanan taşkın felaketi nedeniyle Trabzon'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada 3 vatandaşın heyelan ve sel nedeniyle hayatını kaybettiğini ve cansız bedenlerine ulaşıldığını söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bunların bir tanesi bir yan köyün imam hatibi, birisi Araklı Belediyesi'nde çalışan vatandaşımız, biri de Çamlıktepe Mahallesi'nde yaşayan mahallemizin sakini ve 7 vatandaşımızın da arama çalışmaları hala devam ediyor. Burada yine daha önce yağan yağmur ve suların oluşturduğu ve o suların oluşturduğu halin ortadan kaldırılması için çalışma yapılması için orada bulunan 3 Büyükşehir personeli, bir Devlet Su İşleri personeli ve yine Çamlıktepe mahallemizden 3 köylümüz, o mahallenin, o köyün sakinleri, 4 te yaralımız var. Yaralılarımız, burada hastanede. Edindiğimiz, aldığımız bilgilere göre de çok büyük bir ağır yaralı durumları söz konusu değil. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin."

"SABAH ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEKLER"

"Arama kurtarma timlerimiz çalışmalarını gece olması itibarıyla durdurdular ve yarın sabah çalışmalara devam edecekler. Yoğunlaştıkları alanlar var ve yarın sabah o yoğunlaştıkları alanda çalışmalarını gerçekleştirecekler" diyen Soylu, "Sayın Valimizin koordinatörlüğünde ve AFAD, Büyükşehir, DSİ, bütün ilgili kurum ve kuruluşlar burada el birliğiyle, buradaki durumu hem tespit için hem de arama kurtarma çalışmaları için buradan kriz merkezinden yönetimlerini devam ettiriyorlar" dedi.

"HES AŞAĞIDA, OLAY YUKARIDA"

Bir basın mensubunun, "Olay ilk HES faciası olarak kamuoyuna duyuruldu bu bilgi kirliliğinden dolayı mı?" sorusu üzerine Soylu, "Sayın Bakanımız açıklamış zaten bu tip olaylarda çok doğaldır ilk duyulanın kamuoyuna yansıması ama HES aşağıda, olay yukarıda. Onun için yukardan, çok tepeden kopan bir parçanın sonucu gelmiş bir heyelan. Arkadaşlarımız yukarda bütün detaylı bilgileri ilettiler ve iki ana aks var. İki ana dereden gelen ve bir yerde yoğunlaşan bir heyelan ve ardından sel ve bu olayın zannediyorum HES onun biraz daha aşağısında" diye konuştu.

"HES BUNUN DOĞUŞ SEBEBİ DEĞİL"

Orman Bakanı Pakdemirli de aynı soruya, "HES bunun doğuş sebebi değil. HES bunun kurbanı olmuş, aşağıda. Yani tamamen doğal bir olay. Yani verilen bilgi kimden alınmışsa tamamen yanlış bir bilgi olmuş" ifadelerini kullandı.

Soylu ve Pakdemirli, açıklamalarının ardından ilçedeki hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti ve hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziyelerini iletti.

Soylu ve Pakdemirli'nin bugün olay yerine giderek inceleme yapacağı ve hayatını kaybedenlerin cenazelerine katılacakları öğrenildi.

Haber: TRABZON,()