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Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 1 yaralı (3)

AİLELER, HASTANEYE AKIN ETTİ Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılan selde mahsur kalan ve yakınlarından haber alamayan aileler, ilçedeki devlet hastanesine akın etti....

Trabzon'da taşkın: 2 ölü, 1 yaralı (3)

AİLELER, HASTANEYE AKIN ETTİ
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallerinde yaşanan ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılan selde mahsur kalan ve yakınlarından haber alamayan aileler, ilçedeki devlet hastanesine akın etti. Hastane acil servisi önünde bekleyen kalabalık, yakınlarından gelecek iyi haberleri beklerken, aile fertlerinden bazıları da cep telefonlarıyla selin yaşandığı bölgedeki yakınlarını arayarak ulaşmaya çalıştı.
KAYIP SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Çok sayıda vatandaşın hastaneye gelmesi, sel felaketinde kayıp sayısında artış olabileceği endişesi yarattı. Hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdüren ve sinir krizi geçirip fenalaşan ailelere ise sağlık çalışanları müdahale etti. Hastanenin özel güvenlik personelleri de bekleyişlerini sürdüren aileri teskin etmeye çalıştı. 
BAKAN SOYLU TRABZON'A GELİYOR
Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'a gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Bakan Soylu'nun sel felaketinin yaşandığı bölgelerde yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgede incelemelerde bulunacağı ve çalışmaları takip edeceği belirtildi.

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