Trabzon'da otomobilin çarptığı çocuk öldü

Uğur AYDIN/ARSİN (Trabzon), () -TRABZON'un Arsin ilçesinde, annesi ile birlikte yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı Selim Reşat Azak (11) hayatını kaybetti.

Olay saat 16.30 sırlarında ilçenin Fatih Mahallesi, İmam Hatip mevkii eski sahil yolunda meydana geldi. Rize'den Trabzon'a giden, sürücüsü ile plakası henüz belirlenemeyen otomobil, annesi Eda Azak ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Selim Reşat Azak'a çarptı. Çevredekilerin 112’ye haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yolun kenarına kadar savrulan küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada oğlunu kaybeden anne Eda Azak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.