mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump yemin altında ifade vermeye hazır olduğunu söyledi
Trump yemin altında ifadeye hazır...
Kadıköy'de "otopark" gerginliği
Kadıköy'de İBB ile "otopark" gerginliği
THY uçağı Trabzon’a inemedi
THY uçağı Trabzon’a inemedi
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Trabzon'da istinat duvarı çöktü; hastane yolu ulaşıma kapandı

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, () - TRABZON’da, yağış sonrası Kaşüstü mevkisinde, 600 konutluk inşaat alanındaki binanın istinat duvarı çöktü. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden yol, duvarın çökmesiyle ulaşıma kapandı....

Trabzon'da istinat duvarı çöktü; hastane yolu ulaşıma kapandı

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, () - TRABZON’da, yağış sonrası Kaşüstü mevkisinde, 600 konutluk inşaat alanındaki binanın istinat duvarı çöktü. Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden yol, duvarın çökmesiyle ulaşıma kapandı. Taş ve toprak yığınıyla kaplanan yolda, iş makineleri ile çalışma başlatıldı.
Kaşüstü Mahallesi’nde, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi yolu üzerinde yapımı devam eden 600 konutluk inşaata ait binanın istinat duvarı, kentte etkili olan yağış sonrası aniden çöktü. Duvarın çökmesi ile taş ve toprak yığınıyla kaplanan hastane yolu, araç trafiğine kapandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulansla polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye yaklaşık 350 metre uzaklıkta meydana gelen olayda yaralanan olmazken, kapanan yol ve çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yolun açılması için belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Hastaneye gidecek olanlar ise kapanan yolu yürüyerek, geçmek zorunda kaldı.
Çalışmaların sürdüğü bölgede, bazı araç ve otobüs sürücülerinin de taş ve toprakla dolan yolun açık kalan kısmından ilerlediği görüldü. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

Diyarbakır escort Diyarbakır escort bayan