Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 11 kadın gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı...

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
TRABZON'da, polisin düzenlediği operasyonda fuhuş yaptıkları ileri sürülen 11 kadın gözaltına alındı.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bazı otel ve iş yerlerinde fuhuş yapıldığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, Çömlekçi Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bazı otel ve restoranlara baskın düzeledi. Operasyonlarda, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 11 Türk vatandaşı kadın gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325