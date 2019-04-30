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Trabzon'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

TRABZON'da, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve terör örgütü adına faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest...

Trabzon'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
TRABZON'da, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve terör örgütü adına faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptıkları ve terör örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti, operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen eve düzenlenen baskında, şüpheliler Ö.Y., E.U., Ş.Y.K., A.S. ve A.Z.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evde yapılan aramalarda ise 27 bin 850 dolar, 2 bin 350 euro, 20 bin 175 TL, örgütsel dokümanların bulunduğu dijital materyaller ve 'sallama' olarak tabir edilen 1 kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A. S. ve Ö. Y., 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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