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Trabzon'da çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı (2)

'BİRİMLERE HABER VERDİK' Trabzon'da duvarlarında çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle tedbir amaçlı 11 kişinin tahliye edildiği 4 katlı binanın yer aldığı Yalı Mahallesi'nde incelemeler sürüyor. Mahalle muhtarı Dursun Kara, yetkililerin...

Trabzon'da çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı (2)

'BİRİMLERE HABER VERDİK'
Trabzon'da duvarlarında çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle tedbir amaçlı 11 kişinin tahliye edildiği 4 katlı binanın yer aldığı Yalı Mahallesi'nde incelemeler sürüyor. Mahalle muhtarı Dursun Kara, yetkililerin binaya gelerek gerekli incelemeleri yaptığını belirterek, “Saat 20.00 sıralarında vatandaş bize ulaşarak evinde bir çatlama olduğunu söyledi. Biz de yetkili birimlere haber verdik. Gelip inceleme yaptılar, incelemeler sonunda tedbir amacıyla binada oturanlar tahliye edildi. Bugün de yetkililer gelerek incelemelerini yaptı. Yetkililer tehlike olmadığını, fakat tedbir amacıyla binanın boşaltıldığını söyledi" dedi.
'ÇOK KORKTUK'
Olay gerçekleştiğinde evinde olmadığını anlatan bina sakini Elmas Hacısalihoğlu (57), çok korktuğunu ve evinde bir daha oturamayacağını ifade etti. Hacısalihoğlu, “Komşumun evindeydim. Bir patırtı duyduk. Oğlum evden yanıma geldi ve 'anne ev yıkılıyor' dedi. Ben de hemen eve koştum, baktım mermerler havaya kalkmış. Çok korktuk. Binayı boşalttık. Sadece girip özel eşyalarımızı alıp çıkıyoruz. Ne zamana kadar böyle sürer bilemem ama ben daha bu evde duramam” diye konuştu.
Bina sakini Atilla Bahar ise, korku ve panik yaşadıklarını aktararak, “Olay yaşandığında ben işteydim, kardeşim evdeydi. Korku ve panik yaşadık. Şu an kız kardeşimde kalıyoruz. Binaya ne zaman gireceğimizi bilmiyoruz” dedi.  

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