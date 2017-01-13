Trabzon'da bombalı araçla saldırı tatbikatı heyecan yarattı

Fatih TURAN/ TRABZON,() – TRABZON’da, hükümet konağı ve valilik binası çevresinde gerçekleştirilen terör saldırısı tatbikatı gerçeği aratmadı. Yaklaşık 200 polisin görev aldığı, zırhlı araçların kullanıldığı tatbikat sırasında gerçeği bilmeyen çevredeki vatandaşlar ve esnaf, kısa süreli panik yaşadı.

Saat 16.30 sıralarında hükümet konağı ve valiliğe, gri renkteki bomba yüklü bir araçla saldırı yapılacağının telsizlerle tüm ekiplere bildirilmesiyle tatbikat başlatıldı. Özel Harekât ekipleri ile diğer birimler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaya ve araç trafiğine kapatılan valilik ve hükümet konağı çevresinde zırhlı araçlar konuşlandırıldı. Bir süre sonra söz konusu bombalı aracın Soğuksu kavşağında ekiplerce ele geçirildiği bilgisi telsizden duyurulunca, 'Dragon' adı verilen tatbikat sona erdi.

Çok sayıda polisin otomatik silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alması ve zırhlı araçların bölgede görülmesiyle önce panik yaşayan çevredeki vatandaşlar ve esnaf, bir süre sonra yaşananların tatbikat olduğunu öğrenince rahat nefes aldı. Tatbikatın ardından çevre sakinleri, Emniyet Müdürlüğü binası önüne konuşlandırılan zırhlı araç ve nöbet tutan polislere anı fotoğrafı çektirdi.

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