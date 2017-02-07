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Trabzon'da akıl almaz ölüm

Fatih TURAN/HAYRAT (Trabzon), () - TRABZON’un Hayrat İlçesi'nde, komşusuna ait evin demir parmaklıklarının üzerinden geçmek isterken dengesini yitiren 62 yaşındaki Mehmet Fettahoğlu, elinden düşürdüğü av tüfeğinin ateş...

Trabzon'da akıl almaz ölüm

Fatih TURAN/HAYRAT (Trabzon), () - TRABZON’un Hayrat İlçesi'nde, komşusuna ait evin demir parmaklıklarının üzerinden geçmek isterken dengesini yitiren 62 yaşındaki Mehmet Fettahoğlu, elinden düşürdüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü. 
Olay ilçedeki Görgülü Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İstanbul’da oturan ve bir süre önce memleketi Hayrat İlçesi'ne gelen Mehmet Fettahoğlu, komşusuna ait evin önündeki demir parmaklıkların üzerinden atlayarak yola çıkmak istedi. Bu sırada dengesini yitiren ve elindeki av tüfeğini düşüren Fettahoğlu, ateş alan silahtan çıkan saçmaların yüzüne isabet etmesi sonucu öldü.
Polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Fettahoğlu’nun cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ön otopsisinde, tüfekten çıkan saçmaların Mehmet Fettahoğlu’nun burun kısmını parcaladığı ve kafasında toplandığı saptandı. Soruşturma sürdürülüyor.

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