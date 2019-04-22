Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

Trabzon'da 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

Aleyna KESKİN/TRABZON, () -TRABZON Valiliği'nce yapılan duyuruyla, kentte 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bileti satışının yasaklandığı belirtildi.  Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in imzasıyla...

Trabzon'da 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

Aleyna KESKİN/TRABZON, () -TRABZON Valiliği'nce yapılan duyuruyla, kentte 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bileti satışının yasaklandığı belirtildi. 
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in imzasıyla yapılan açıklamada, şehirler arası otobüs terminalleri, hava ve deniz yolu acentelerinde 18 yaşından küçük çocuklara bilet satışı yasaklandı. Karara ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurttan kaçarak kayıp durumuna düşen çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ve ileride yaşamlarını olumsuz etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi ile ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmaması için şehirler arası seyahatlerde 18 yaşından küçüklere bilet satışı valilik makamının olurlarıyla yasaklamıştır" denildi. 
LİSELİ EMEL KAYBOLMUŞTU
Öte yandan 11 Nisan günü Sürmene ilçesindeki evinden kimlikleri, cüzdanı ve cep telefonunu bırakıp çıkan ve 11 gündür ailesinin haber alamadığı Emel Aktaş (17) için polis ve jandarma ekipleri, kentte arama çalışması başlatmıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328