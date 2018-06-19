Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

Trabzon'a şehit ateşi düştü

Selçuk BAŞAR- İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), () - SİİRT'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın acı haberi, Trabzon'un...

Trabzon'a şehit ateşi düştü

Selçuk BAŞAR- İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), () - SİİRT'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın acı haberi, Trabzon'un Düzköy ilçesindeki ailesini yasa boğdu.
Siirt'in Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde, askerlerin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Baştan şehit oldu. Trabzon'un Düzköy ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Baştan'ın acı haberi, askeri yetkililer eşliğinde annesine verildi. Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın babasının yaşamını yitirdiği, annesiyle birlikte yaşadığı ve 11 kardeşinin olduğu öğrenildi.
SON MESAJI YÜREK BURKTU
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, operasyon öncesi, sosyal medya hesabından görüntülü mesaj yayınladığı ortaya çıktı. Şehidin son görüntülerinde, "Operasyona gidip, geleceğiz. Bakalım, kısmetimize ne düşecek. Yüce Türk milletine sevgi ve saygılarımı iletiyorum" dediği duyuldu. Şehit Baştan'ın, yine sosyal medyadan, Türk bayrağını öptüğü fotoğrafını 'Rengine kurban olduğum. Allah bu dünyada indiğini görmeyi nasip etmesin' notuyla paylaştığı görüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325