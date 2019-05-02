Toz maskeli market soyguncusu tutuklandı

KAYSERİ'de, toz maskesi takarak girdiği marketten 5 bin lira çaldığı iddia edilen Mahmut G. (25), güvenlik kamerası görüntülerinden saptanarak yakalandı. Mahmut G, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Geçen yıl 6 Ekim'de merkez Kocasinan ilçesi Yeşil mahalle Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan markete giren kimliği belirsiz bir kişi, kasada bulunan 5 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yüzüne maske takarak girdiği markette kasadan parayı alırken kameraya yansıyan şüphelinin Mahmut G. olduğu belirlendi. Mahmut G., polisin çalışması sonucu evine yapılan baskında gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mahmut G., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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