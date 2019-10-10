Son Dakika
Toz maskeli hırsızlık şüphelisi kardeşler yakalandı
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, yüzlerini toz maskesiyle kapatıp, otomobilin camını kırdıktan sonra içinde 130 bin TL para olan çantayı çalarak kaçan 2 kardeş yakalandı. Baskında H.P., evinin çatısına çıkarak intihara kalkışırken,...
GÜVENLİK 10.10.2019, 12:27
KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, yüzlerini toz maskesiyle kapatıp, otomobilin camını kırdıktan sonra içinde 130 bin TL para olan çantayı çalarak kaçan 2 kardeş yakalandı. Baskında H.P., evinin çatısına çıkarak intihara kalkışırken, polis tarafından ikna edildi. 2 kardeşin anneleri A.P.’nin ise 91 suçtan 53 yıl hapis ve 38 bin lira kesinleşmiş para cezası olduğu ortaya çıktı.
Olay, 30 Eylül günü Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi’nde meydana geldi. Para yatırmak için bankaya giden kişiyi takip eden şüpheliler cipten inerek, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin camını kırdı. Otomobilden, içinde 130 bin TL bulunan çantayı çalan 2 kişi, cipe binerek olay yerinden uzaklaştı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay anı kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlık olayında kullanılan cipin plakasından yola çıkan polis, şüphelilerin daha önceden İstanbul ve Kocaeli’de 18 farklı suçlardan aranan H.P. (29) ve kardeşi B.P. (16) olduğunu belirledi. Polis, şüphelilerden B.P.’yi İstanbul’da ticari takside yakalayarak gözaltına alırken, H.P.’nin ise İstanbul Pendik’teki evine baskın düzenledi. Evin kapısında polis ekiplerini gören H.P., evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Polisin ikna ettiği H.P., gözaltına alındı. H.P. ve B.P. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüphelilerin evde bulunan anneleri A.P.’nin (49), 91 suçtan 53 yıl hapis ve 38 bin lira kesinleşmiş para cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.P., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyeti’ne teslim edildi. Anne A.P., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Evde yapılan aramalarda ele geçirilen hırsızlık olaylarında kullanılan çeşitli malzemelere polis tarafından el konuldu.
Olay, 30 Eylül günü Bağlarbaşı Mahallesi Ali Arıcan Caddesi’nde meydana geldi. Para yatırmak için bankaya giden kişiyi takip eden şüpheliler cipten inerek, yol kenarında park halinde bulunan otomobilin camını kırdı. Otomobilden, içinde 130 bin TL bulunan çantayı çalan 2 kişi, cipe binerek olay yerinden uzaklaştı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olay anı kayıtları ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlık olayında kullanılan cipin plakasından yola çıkan polis, şüphelilerin daha önceden İstanbul ve Kocaeli’de 18 farklı suçlardan aranan H.P. (29) ve kardeşi B.P. (16) olduğunu belirledi. Polis, şüphelilerden B.P.’yi İstanbul’da ticari takside yakalayarak gözaltına alırken, H.P.’nin ise İstanbul Pendik’teki evine baskın düzenledi. Evin kapısında polis ekiplerini gören H.P., evin çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Polisin ikna ettiği H.P., gözaltına alındı. H.P. ve B.P. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Şüphelilerin evde bulunan anneleri A.P.’nin (49), 91 suçtan 53 yıl hapis ve 38 bin lira kesinleşmiş para cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan A.P., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyeti’ne teslim edildi. Anne A.P., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Evde yapılan aramalarda ele geçirilen hırsızlık olaylarında kullanılan çeşitli malzemelere polis tarafından el konuldu.
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2