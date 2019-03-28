'Toz' cinayeti davasının sanığı: Amacım öldürmek değildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, () - BURSA'da, otomobiliyle yoldan geçerken, toz kaldırdığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren B.Ç.'nin eşi Çimen Ç.'yi çıkan kavgada pompalı tüfekle vurarak, öldüren Murtaza Esetekin, tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıkarıldı. Suçlamayı reddeden Esetekin, "Kendimi ve ailemi korumak için silahımı alarak, havaya ateş ettim. Ben ateş etmeden önce dışarıdan 2 el silah sesi duymuştum. Amacım, öldürmek değildi. Kimin kurşunuyla öldüğünü bilmiyorum" dedi.

Olay, 2018 yılının Mayıs ayında, Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'ta meydana geldi. Evinin kapısının önünde oturan B.Ç., otomobiliyle yoldan geçen Murtaza Esetekin'e, toz kaldırdığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Durduğu aracından inen Esetekin ile B.Ç., tartışmaya başladı. Tartışma, otomobildeki F.G. ve K.E. ile B.Ç.'nin eşi Çimen Ç.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada Murtaza Esetekin, yakındaki evinden pompalı tüfeği alıp, gelerek, rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri, kapının önünde oturan Çimen Ç.'nin kalbine isabet etti. Esetekin ile F.G. ve K.E. ise olay yerinden geldikleri araçla kaçtı. Ağır yaralanan kadın, yakınları tarafından otomobille Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Çimen Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, Murtaza Esetekin ile F.G. ve K.E.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Esetekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.G. ve K.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Murtaza Esetekin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan, F.G. ve K.E. hakkında ise 'yardım ve yataklık'tan dava açıldı. Tutuklu sanık Murtaza Esetekin ve tutuksuz sanıklar F.G. ile K.E., ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya Çimen Ç.'nin eşi B.Ç., tarafların yakınları ve avukatları da katıldı. Savunmaları alınan F.G. ve K.E., cinayeti kendilerinin işlemediğini söyleyerek, beraat talebinde bulundu.

'KENDİMİ VE AİLEMİ KORUMAK İÇİN SİLAHIMI ALDIM'

Murtaza Esetekin ise savunmasında, öldürme amacı olmadığını öne sürerek, "Olay günü arkadaşlarımla alkol aldım. Daha sonra eve gitmek için kalktık. Aracı ben kullanıyordum. Çimen Ç.'nin kapısının önünden geçtik. Benim evim de az aşağıda. Evime gitmek için arabadan indiğimde, bana hakaret ettiler, küfrettiler. Ben de korktuğum için eve gittim. Kendimi ve ailemi korumak için silahımı alarak, havaya ateş ettim. Ben ateş etmeden önce dışarıdan 2 el silah sesi duymuştum. Amacım, öldürmek değildi. Kimin kurşunuyla öldüğünü bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Çimen Ç.'nin eşi B.Ç. ise Murtaza Esetekin'in ifadelerini kabul etmediğini belirterek, sanığın suçu kasıtlı işlediğini savunup, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.



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