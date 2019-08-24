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'Tövbekar dolandırıcı', cami çıkışı yakalandı
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Cemal Babacan'ı (74) telefonla arayıp, kendisini 'jandarma' olarak tanıtarak, 120 bin TL dolandıran Cemalettin Aslan (55), gerçek jandarmalar tarafından camiden çıkarken yakalandı. Daha önce de 4 kişiyi aynı...
GÜVENLİK 23.08.2019, 14:18
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, Cemal Babacan'ı (74) telefonla arayıp, kendisini 'jandarma' olarak tanıtarak, 120 bin TL dolandıran Cemalettin Aslan (55), gerçek jandarmalar tarafından camiden çıkarken yakalandı. Daha önce de 4 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıkan Aslan, ifadesinde her olaydan sonra camiye gidip, namaz kılıp, tövbe ettiğini söyledi.
Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Cemal Babacan'ı dün cep telefonundan arayan Cemalettin Aslan, kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, ilçedeki bir kuyumcunun soyulduğunu, evindeki altın ve paraların bu kuyumcudan çalındığı yönünde ihbar aldıklarını, bu nedenle de kontrol edeceklerini söyledi. Ardından adresini aldığı eve geldi. Cemalettin Aslan, Cemal Babacan'ın çıkarttığı altın ve paraları alıp, kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Babacan, jandarmaya başvurdu.
Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatan jandarma, şüpheliyi, bir camiden çıkarken yakaladı. Gözaltına alınan Cemalettin Aslan'ın daha önceden aynı suçtan cezaevinde yattığı, Muğla'da da 4 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Aslan, ifadesinde, her dolandırıcılık olayının ardından camiye gidip namaz kıldığını ve tövbe ettiğini söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Cemalettin Aslan, tutuklandı.
Öte yandan Cemalettin Aslan'ın 120 bin TL değerindeki altın ve paraları alıp, Babacan'ın evinden çıkarak, otomobiline bindiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde Aslan'ın yere düşürdüğü altın ve paraları toplayıp, otomobiline binip, uzaklaşması yer alıyor.
Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 10 günde kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık olayına karışan 4 kişiyi daha yakaladı.
Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Cemal Babacan'ı dün cep telefonundan arayan Cemalettin Aslan, kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, ilçedeki bir kuyumcunun soyulduğunu, evindeki altın ve paraların bu kuyumcudan çalındığı yönünde ihbar aldıklarını, bu nedenle de kontrol edeceklerini söyledi. Ardından adresini aldığı eve geldi. Cemalettin Aslan, Cemal Babacan'ın çıkarttığı altın ve paraları alıp, kaçtı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Babacan, jandarmaya başvurdu.
Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatan jandarma, şüpheliyi, bir camiden çıkarken yakaladı. Gözaltına alınan Cemalettin Aslan'ın daha önceden aynı suçtan cezaevinde yattığı, Muğla'da da 4 ayrı dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Aslan, ifadesinde, her dolandırıcılık olayının ardından camiye gidip namaz kıldığını ve tövbe ettiğini söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Cemalettin Aslan, tutuklandı.
Öte yandan Cemalettin Aslan'ın 120 bin TL değerindeki altın ve paraları alıp, Babacan'ın evinden çıkarak, otomobiline bindiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde Aslan'ın yere düşürdüğü altın ve paraları toplayıp, otomobiline binip, uzaklaşması yer alıyor.
Denizli Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 10 günde kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık olayına karışan 4 kişiyi daha yakaladı.
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