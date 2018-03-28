Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu

Tosya'da trafik kazası: 2 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, H.A. (40)  yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kanala uçtu, iki kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, D-100 karayolu Papazönü mevkiinde meydana...

Tosya'da trafik kazası: 2 yaralı
KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, H.A. (40)  yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kanala uçtu, iki kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, D-100 karayolu Papazönü mevkiinde meydana geldi. Samsun istikametinden İstanbul'a giden H.A. yönetimindeki 55 KT 227 plakalı minibüs, Tosya-İstanbul yolunun 17'nci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki kanala uçtu.
Araçta sıkışan sürücü H.A. ve babası R.A. (65), çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen emniyet güçleri ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkartılmaya çalışıldı. Ancak aracın kapılarının sıkışması ve aracın durduğu yer nedeniyle bu mümkün olmadı.
Olay yerine gelen Tosya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin kapıları keserek açması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314