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Tosya'da 3 ev yandı, 1 kişi öldü
KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Gökomuz köyünde Tahir Sakızcı (89), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangında, toplam 3 ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, sabah saatlerinde Tahir Sakızcı'nın yalnız yaşadığı evinde meydana...
GÜVENLİK 10.11.2019, 16:08
KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Gökomuz köyünde Tahir Sakızcı (89), evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangında, toplam 3 ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, sabah saatlerinde Tahir Sakızcı'nın yalnız yaşadığı evinde meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bitişikteki iki eve daha sıçradı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 3 ev de kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin enkazda yaptığı araştırmada Tahir Sakızcı'nın cesedine ulaşıldı. Ceset, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, sabah saatlerinde Tahir Sakızcı'nın yalnız yaşadığı evinde meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bitişikteki iki eve daha sıçradı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 3 ev de kullanılmaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin enkazda yaptığı araştırmada Tahir Sakızcı'nın cesedine ulaşıldı. Ceset, yapılan incelemeden sonra hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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