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Torununun nişanlandığı evde, banyoda düşerek öldü

GAZİANTEP’te, Ahmet Yaşar (79) torununun nişanlandığı sırada, banyoda ayağının kaymasıyla başını betona çarpınca yaşamını yitirdi, Olay, dün gece Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Sema Yaşar'ın nişan töreni, aile büyüğü...

Torununun nişanlandığı evde, banyoda düşerek öldü
GAZİANTEP’te, Ahmet Yaşar (79) torununun nişanlandığı sırada, banyoda ayağının kaymasıyla başını betona çarpınca yaşamını yitirdi,
Olay, dün gece Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Sema Yaşar'ın nişan töreni, aile büyüğü olduğu için dedesi Ahmet Yaşar'ın evinde yapıldı. Aileler arasında yapılan nişan töreninin sona ermesi ve davetlilerin gitmesinin ardından temizlik yapan Sema Yaşar, dedesini göremedi. Genç kız, odalarda göremediği dedesini banyoda kanlar içerisinde buldu. Çağırılan sağlık görevlileri Ahmet Yaşar'ın başını betona çarparak öldüğünü belirlndi. Ayağının kaymasıyla başını betona çarparak yaşamını yitirdiği tahmin edilen Yaşar'ın cesedi, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Ahmet Yaşar'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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